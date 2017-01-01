Избраны новые сопредседатели пермского ОНФ В Перми прошла отчётно-выборная конференция президентского движения

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В субботу, 26 января в региональном штабе Общероссийского народного фронта в Перми состоялась отчётно-выборная конференция. В рамках ее работы был выбран новый состав руководства пермского отделения.

Новыми сопредседателями пермского штаба ОНФ стали депутат Заксобрания Ирина Ивенских, экономист Алексей Мельников и общественница Елена Лебедева

Конференция проходила в условиях имеющегося конфликта между сопредседателями регионального штаба. Однако, сегодня мероприятие прошло без эксцессов. Его участником также стал руководитель центрального исполкома ОНФ Михаил Развозжаев.

Главой исполкома пермскокго реготделения вновь избрана Елена Шлыкова.

На конференции также определился новый состав пермского штаба. Вместо 51 члена в обновленный состав вошли 37 человек.