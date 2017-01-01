Глава Бардымского района Сергей Ибраев переходит в налоговую Кандидатуру его «преемника» должен предложить совет старейшин

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как стало известно «Новому компаньону», в ближайшее время в Бардымском районе сменится глава. Сергей Ибраев, который руководил районом с 2010 года, переходит на работу в Управление Федеральной налоговой службы РФ по Пермскому краю. Он займёт должность заместителя руководителя УФНС Чулпан Госсамовой.

Сергей Ибраев отказался от комментариев по телефону. По данным «Нового компаньона», заявление он должен написать сегодня.

В понедельник губернатор Пермского края Максим Решетников приедет в район на церемонию запуска газа, и в ходе визита он, по данным «Нового компаньона», планирует обсудить с советом старейшин фигуру нового руководителя. По информации собеседников в территории, больше всего шансов у Халиля Алапанова, председателя Земского собрания района.