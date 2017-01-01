В Прикамье создадут единое цифровое пространство транспортного комплекса

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В Пермском крае к 2024 году будет создано единое цифровое пространство транспортного комплекса. Об этом заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Семёнов на межрегиональном совещании лидеров цифрового развития, которое проходит в Перми.

Алексей Семёнов, заместитель министра транспорта РФ:

— В министерстве ведётся масштабная планомерная работа по формированию к 2024 году единого цифрового пространства транспортного комплекса страны. Наша задача — стать объединяющим звеном для всех участников транспортного процесса, помогать отрасли добиваться стоящих перед ней целей. Определён ряд ключевых направлений трансформации. Среди них — грузовые и пассажирские перевозки, управление транспортной инфраструктурой, интеграция в мировое транспортное пространство, обеспечение безопасности на транспорте.

По его словам, от эффективности функционирования транспортных сетей зависит продуктивность работы других отраслей промышленности, следовательно, и экономического благосостояния страны.

Он также сообщил о планах по интеграции отечественного транспортного комплекса в пространство таких объединений, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Что касается цифровизации в сфере пассажирских перевозок, то, по словам Алексея Семёнова, пассажиру должно быть без разницы, каким видом транспорта добираться в нужное ему место. Его задача т— купить единый билет и по принципу «бесшовной» перевозки по этому билету сесть в любой удобный для него вид транспорта и уехать куда ему нужно.

Одна из главных целей цифровизации транспортного комплекса — снижение интервалов движения, оптимальное выстраивание маршрутной сети.

В ближайшие три года в Пермском крае будет введена новая транспортная модель. Краевой минтранс разрабатывает единую систему безналичной оплаты и учёта пассажиропотока, горадминистрация создаёт собственный муниципальный парк и уже приобрела 85 автобусов. Новая модель позволит жителям осуществлять бесплатные пересадки и выбирать удобные маршруты.