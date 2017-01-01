Пермские ИТ-компании представили зампреду Правительства РФ свои проекты

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 25 января, заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов посетил выставку инновационных проектов в области цифровизации «Фонд лучших региональных практик».

Выставка проходит с 24 по 26 января. Свои проекты презентуют 13 пермских компаний: АО «ЭР-Телеком Холдинг», группа компаний ITPS, Promobot, ООО «ЮНИКОРН», ООО «Портал», ООО «Пармалогика», Pro IT, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «Инкаб», группа компаний «СВАН», ООО «ИНСАЙТ Электроникс», ООО «Форсайт», ООО «Технологии безопасности дорожного движения».

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, компании презентовали разработки в сферах здравоохранения, образования, общественной безопасности, охраны окружающей среды и условий труда, оптимизации производства, а также управления финансово-хозяйственной деятельностью, которые могут быть растиражированы и успешно реализованы в других субъектах РФ.

В частности, группа компаний ITPS представила интеграционную платформу Avist, которая позволяет консолидировать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные инженерных и производственных систем и формирует единую среду производственного планирования. Также компания показала персональные устройства (смарт-браслеты), помогающие управлять процессами охраны труда и промышленной безопасности. Эти браслеты контролируют местонахождение сотрудников, выполняемые работы, наличие требуемой квалификации и допусков, а также ключевые показатели физического состояния сотрудников (пульс, уровень жидкости в организме, уровень стресса, энергетический баланс).

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Представители АО «ЭР-Телеком Холдинг» рассказали о цифровых решениях для «умного города» и презентовали видеоаналитику для учреждений образования и здравоохранения. Например, компания презентовала решения для сбора и обработки информации с приборов учёта в ресурсоснабжающих организациях и ЖКХ, «умное» городское освещение, мониторинг удалённых объектов транспортной инфраструктуры, управление вывозом бытовых отходов и экомониторинг. ООО «ЮНИКОРН», в свою очередь, представила решение, объединяющее инженерные системы здания, оборудование «умного дома» и информационные системы застройщика и управляющей компании.

Ещё одним из представленных на выставке проектов стал портал «Управляем вместе». Участие в его разработке приняла пермская консалтинговая компания ОТР.