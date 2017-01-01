В Перми на площадке жилого комплекса впервые реализуют проект «Умный город» Безопасность жильцов «Гулливера» будут обеспечивать «Умный видеоконтроль», «Умный шлагбаум» и «Умный домофон»

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Перми реализуют проект «Умный город», пилотной площадкой выступит новый жилой комплекс на улице Революции. Об этом в рамках межрегионального совещания лидеров цифрового развития подписано соглашение о намерениях между правительством Пермского края, АО «ЭР-Телеком Холдинг», группой компаний «КОРТРОС» и ООО «ЮНИКОРН».

В присутствии заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий и соучредитель ООО «ЮНИКОРН» Алексей Южаков.

Фото: Константин Долгановский

В рамках соглашения при поддержке правительства Пермского края АО «ЭР-Телеком Холдинг» обязуется построить и ввести в эксплуатацию информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», а также реализовать сервисы с использованием технологии «Интернета вещей» в новом жилом комплексе «Гулливер» крупного федерального девелопера «КОРТРОС». Технология «Интернета вещей», которая будет использована при реализации проекта, разработана на базе интеграционной платформы MySmartFlat, созданной пермской компанией ЮНИКОРН.

Планируется, что данный жилой объект будет оснащён комплексным решением, имеющим широкий круг возможностей. Сервисы будут установлены в интересах жителей, для их комфорта и безопасности, а также они позволят оптимизировать работу управляющих компаний и правоохранительных органов. Кроме того, сервисами смогут пользоваться и предприниматели, офисы и торговые точки которых разместятся в жилом комплексе.

Система «умных технологий» призвана обеспечивать безопасность на территории жилого комплекса через «Умный видеоконтроль» как внутри домов, так и на всей прилегающей к объекту территории. Важной составляющей системы является контролируемый доступ на территорию ЖК с помощью «Умных шлагбаумов» и «Умных домофонов». Встроенные камеры оснащены системой распознавания лиц и подключены к системе интеллектуального мониторинга с возможностью оперативной связи с правоохранительными органами.

Помимо этого, реализованная интеллектуальная система будет решать повседневные задачи, одна из которых — управление важнейшими параметрами: температурой, включением/выключением света и воды, передачей информации со счётчиков электричества, тепла, воды и другими «умными» устройствами, обеспечивающими комфорт и безопасность проживания на территории современного жилого комплекса. Управление всеми элементами и контроллерами будет осуществляться через единое мобильное приложение, которое также связано с отдельным модулем, позволяющим осуществлять заказы товаров и услуг. Это приложение будет установлено на мобильные устройства собственников недвижимости в жилом комплексе.

Правительством Пермского края в рамках соглашения будет оказано содействие в презентации проекта на региональном и федеральном уровнях.

По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, предполагается, что «умные» технологии позволят повысить уровень безопасности и комфорта на территории пилотной площадки. «Мы понимаем, что за «умными» технологиями будущее, не успеем обернуться, как «интернетом вещей» будет никого не удивить. По внедрению новых сервисов Пермский край один из первых в России, — отметил Максим Решетников. — Мы уже тестируем «умный свет» на одной из центральных улиц Перми, эта технология доказала свою эффективность, и сейчас она будет постепенно распространяться в краевой столице, а затем и в других городах. Если мы увидим, что «Умный дом» реально позволяет решать вопросы безопасности, этот сервис также получит широкое распространение».

«Мы объединяем свои усилия с MySmartFlat и группой компаний «КОРТРОС» для запуска пилотного проекта «Умный дом» в новом жилом комплексе «Гулливер» с целью дальнейшего выхода платформы на российский рынок», — заявляет президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

У Пермского края есть «решительно всё, чтобы стать лидером в стране как с точки зрения очерёдности запуска таких проектов, так и с точки зрения функционала, который будет реализован в рамках «Умного города», считает председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков. «Если ты как потребитель включён в программу, у тебя действительно открываются огромные возможности. Это взаимодействие на единой платформе сразу нескольких участников», — говорит Южаков.

«Умный домофон» оснащён встроенными камерами, которые позволяют жителям видеть визитёра через мобильное приложение. Кроме того, благодаря интегрированной системе «Свободные руки» самим жителям не обязательно прикладывать ключ, что позволит стать полностью независимыми от обычной трубки у двери. Разработка имеет важную социальную функцию: домофоны способны распознавать лица разыскиваемых людей и информировать об обнаружении органы внутренних дел.