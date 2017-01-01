В начале февраля жители Пермского края получат первую квитанцию за вывоз ТКО

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Краевой расчётный центр ОАО «КРЦ-Прикамье» в феврале начинает рассылку первых январских квитанций за вывоз мусора. Жители Пермского края получат отдельный платёжный документ. В нём будут указаны данные плательщика, сумма, а также реквизиты для оплаты.

Большинство управляющих компаний и ТСЖ выбрали прямые расчёты с ГУП «Теплоэнерго» (в данном случае расчёт платы за услугу, как и печать квитанций, ложится на «КРЦ-Прикамье»), а значит, денежные средства за вывоз мусора пойдут напрямую коммунальному оператору.

При получении квитанции от ОАО «КРЦ-Прикамье» в первую очередь необходимо проверить данные плательщика, адрес и площадь помещения. Если данные представлены некорректно, необходимо направить в краевой расчётный центр ОАО «КРЦ-Прикамье» обращение любым удобным способом, указанным в квитанции. Это можно сделать посредством обычного письма через Почту России (адрес: 614039 г. Пермь, ул. Сибирская, 67), электронную почту (tko-info@krc-prikam.ru) или лично при посещении офиса абонентского обслуживания, приложив копию документа, подтверждающего право собственности или пользования помещением.

В целях социальной поддержки на коммунальную услугу распространяются все льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Сумма оплаты за вывоз и утилизацию мусора будет учитываться при расчёте ежемесячной денежной компенсации или субсидии по оплате ЖКУ, предоставляемой льготнику.

Оплатить квитанции «КРЦ-Прикамье» за вывоз мусора без комиссии можно в Сбербанке, Почтобанке, отделениях Почты России, Ижкомбанке Урал ФД, Россельхозбанке, Проинвестбанке или Газпромбанке.

Напомним, что с 1 января в Пермском крае изменилась схема по обращению с ТКО. Обязанности регионального оператора выполняет ГУП «Теплоэнерго». Через краевой расчётный центр ОАО «КРЦ-Прикамье» ГУП будет выставлять жителям края и юридическим лицам счета за вывоз мусора.

По сообщению пресс-службы ОАО «КРЦ-Прикамье»