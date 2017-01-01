В Перми отремонтируют здание, где работал Аркадий Гайдар Экспертиза показала, что чердачное перекрытие объекта культурного наследия находится в аварийном состоянии

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту и реставрации перекрытий и кровли на объекте культурного наследия регионального значения «Здание, где находилась редакция областной газеты «Звезда», в которой работали А. П. Гайдар, С. М. Гинц, Б. Н. Назаровский» расположенного на Сибирской, 8.

В мае-июне 2016 года ООО «Наследие» провело инженерно-техническое обследование основных несущих конструкций объекта. В результате специалисты выявили, что чердачное перекрытие здания находится в аварийном состоянии. Из-за нарушения герметичности на чердак периодически попадала вода. В результате деревянные балки чердачного перекрытия сгнили.

Специалисты пришли к выводу, что здание не пригодно к эксплуатации. Там нужно заменить кровлю, поменять балки, обработать их огнебиозащитным составом и поменять утеплитель (сейчас это песок).

Аукцион пройдёт 4 февраля. Начальная цена контракта составляет 10,67 млн руб. Согласно техническому заданию, ремонтные работы требуется завершить до 1 сентября 2019 года. При этом проведение ремонтных работ не должно мешать текущей деятельности функциональных и территориальных органов и функциональных подразделений администрации Перми.

История здания

В архитектуре здания используется псевдоклассицизм.

Двухэтажная часть дома существовала ещё в 1870-е годы и принадлежала купцу Ивану Любимову. Позднее дом купил подрядчик на строительстве железных дорог Драгунов. В начале 1880 годов он значительно перестроил дом, объединил его с ранее стоявшим каменным флигелем, возвел ещё одно трёхэтажное здание и соединил их между собой. В результате здание стало иметь привычный облик — кирпичное здание «Г»-образной формы, состоящее из двухэтажной и трёхэтажной частей.

В 1881—1887 годах на втором этаже здания работала Александровская женская четырёхклассная прогимназия. В 1889—1890 годах эти помещения занимало потребительское общество служащих при правительственных учреждениях, а в 1900-х годах — Пермское управление земледелия и государственного имущества. С 1916 года после открытия отделения Петроградского университета в Перми на втором этаже здания временно располагалась библиотека университета.

Первые этажи здания с 1881 года сдавались в аренду под магазины. В разные годы там находились посудо-ламповая лавка купца Ивана Осипова, магазин Вилесовых, где продавались технические, механические, электрические, скобяные товары, а также обои, лаки, краски, олифа, стекло, специальный полотняный магазин торгового дома «Фёдор Круглов и К», редакция газеты «Пермский вестник» и магазин бумажных товаров Саввы Морозова. Во дворе находился его склад ниток.

В 1918 году дом был реквизирован. Помещения отдали губернскому земскому отделу, государственной типографии и фабрике по производству масляных красок. В 1923 году здесь было открыто советско-партийное издательство «Пермкнига».

Также в 1923—1964 годах на втором этаже здания располагалась редакция газеты «Звезда». Из-за этого над входом в здание в 1920-х годах появилось рельефное изображение пятиконечной звезды в обрамлении колосьев и свитков и рельефная надпись «Звезда». 12 сентября 1951 года состоялось открытие мемориальной доски: «В этом здании в редакции газеты «Звезда» в 1925—1927 годах работал писатель Аркадий Гайдар». Открытие было приурочено к 10-летию гибели писателя-журналиста на войне.

В 1956—1974 годах здесь также находилось Пермское отделение Союза писателей. В 1958 году на втором этаже открылся Дом журналиста, или Пермская краевая организация союза журналистов России. В 1962 году здесь был установлен бюст Гайдара, авторства супругов С. Ф. Колюпанова и Е. П. Плюсниной, а в 1964 году областному Дому журналиста было присвоено имя А. П. Гайдара. Также на здании появилась мемориальная доска журналистам Прикамья, погибшим в боях Великой Отечественной войны.

Сейчас в здании находятся, в частности, рестораны «Тсуру» и Casa Mia, кафе «Вкус странствий», Пермская краевая организация Союза журналистов России и департамент финансов администрации Перми.