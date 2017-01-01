Прокуратура требует от строительной фирмы вывезти мусор, сваленный ею в логах Егошихи и Ивановки

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Фото: Новый Компаньон

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения при складировании строительных отходов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в сентябре 2018 года при выполнении работ по по сносу аварийного дома в Перми ООО «МУШ-строй» вывезло большую часть строительных отходов на территорию Свердловского района и разместило их в логах рек Егошихи и Ивановки. С целью устранения нарушения природоохранный прокурор обратился в Мотовилихинский районный суд с требованием возложить обязанность на юридическое лицо вывезти эти строительные отходы на полигон.

В минувший понедельник суд иск удовлетворил (решение суда не вступило в законную силу). Кроме того, материалы проверки направлены в Госинспекцию по экологии и природопользованию для привлечения виновных к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами).

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.



