Федеральные чиновники обсудили с властями края «Умную городскую среду»

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В четверг, 24 января, на межрегиональном совещании лидеров цифрового развития 13 заместителей федеральных министров, а также руководители профильных министерств по развитию цифровой экономики в субъектах РФ обсудили концепцию проекта «Умный город».

Проект «Умный город» будет реализовываться до 2024 года в рамках двух нацпроектов — «Цифровая экономика» и «Жильё и городская среда». Проект реализуется на территории всей страны, а пилотными площадками для его реализации стали 37 городов из 33 регионов.

Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды.

Как отметил в своём докладе заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, реализация проекта должна происходить поэтапно. Один из первых шагов — разработка и утверждение понятной цифровой политики, после чего в процессы решений жизненных задач при управлении городским хозяйством следует внедрять цифровые платформы. Следующий шаг — синхронизация работы всех городских служб, в первую очередь — транспорта и ЖКХ. Третий шаг — трансформация городской среды, например переход на «умное» уличное освещение.

«Вопрос создания «умной» городской среды — это, в первую очередь, вопрос планирования и развития пространства на основе анализа данных, что позволяет экономить на содержании городов — одновременно с повышением качества среды. То есть города будут комфортнее за меньшие деньги. Ещё один важный аспект — создаётся новый масштабный рынок, в том числе для местных ИТ-компаний. Реализация проекта открывает новую экономику в городах», — подчеркнул Андрей Чибис.

Отдельное внимание замминистра уделил созданию и развитию цифровых платформ взаимодействия с горожанами. «В качестве примера можно рассмотреть московскую площадку «Наш город». Подобные ресурсы появятся в обязательном порядке во всех российских регионах в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», — заявил Андрей Чибис.

В Перми аналог интерактивной площадки взаимодействия с жителями был создан весной 2017 года. Сейчас проект «Управляем вместе» насчитывает порядка 60 тыс. пользователей, за полтора года работы проекта на портале опубликовано более 6 тыс. сообщений, наблюдается рост доли признанных проблем из числа опубликованных до 65% по сравнению с 50% в 2017 году. По сравнению с 2017 годом средний срок подготовки ответа на обращение жителей сократился вдвое: с 11 дней до 5 дней.

Федеральный проект стандарта «Умного города» был вынесен на обсуждение экспертов в декабре 2018 года. В рамках проекта также создан Банк решений «Умного города», в котором уже содержится более 100 технологий для тиражирования в субъектах РФ. Стандарт проекта будет утверждён 31 января 2019 года.

В декабре 2018 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ правительство Пермского края направило письмо о включении города Березники в перечень муниципальных образований для внедрения технологий «Умного города». Региональный проект паспорта «Умный город» также был направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в декабре 2018 года.

Сегодня в рамках проекта «Умный город» в Прикамье развиваются сразу несколько территорий: микрорайон Любимов в Березниках, квартал Новые Ляды, микрорайон Краснова. В рамках программы также внедряются проекты по безопасной школе и «умному» освещению. Первые результаты дал пилотный проект, реализованный в центре Перми, который заключался в замене светильников на управляемые светодиодные на небольшом участке улицы Попова. Итогом стала средняя экономия от фактических затрат в 42%. Также, по данным Управления ГИБДД Пермского края, за время проведения пилотного проекта на 50% снизилось количество ДТП в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края