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Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 25 января

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Пятница №2
«Пятница» от 25 января (12,60 мБ)

Ленинград—Молотов—Ленинград. Ровно 75 лет назад, 27 января 1944 года, состоялось долгожданное полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Зелёная реформа. В феврале в платёжках за коммуналку появится новая услуга — вывоз отходов.

Измени город! В Прикамье дали старт второму конкурсу «Идеи, преображающие города».

«Имперские» страсти на балетных подмостках. Поклонники высокого искусства Перми 3 марта получат возможность увидеть звёзд русского балета.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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