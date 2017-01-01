За год заболеваемость гриппом и ОРВИ в Перми выросла почти на 20%

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По данным Службы скорой медицинской помощи города Перми, за три недели 2019 года она зафиксировали на вызовах 6,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Это на 1,2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост заболеваемости составил 19,3%.

Болеют в основном дети в возрасте до пяти лет.

Большое количество вызовов отражается на скорости приезда бригад скорой помощи к пациентам.

«Мы работаем в очень напряжённом режиме, и да, это может вызвать увеличение времени доезда к другим пациентам (за исключением вызовов высокой срочности). Число случаев медицинской эвакуации пациентов в медучреждения города и края также возрасло. Это тоже сказывается на времени прибытия бригад к пациентам. Мы очень просим вас адекватно оценивать необходимость вызова скорой помощи в каждом конкретном случае», — говорится в обращении службы к жителям города.

Напомним, краевое управление Роспотребзандзора на этой неделе сообщило, что в Пермском крае превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. За период с 14 по 20 января 2019 года зарегистрировано 19,6 тыс. новых случаев заболевания.