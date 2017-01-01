В Пермском крае снижается преступность

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 24 января, при участии заместителя министра внутренних дел РФ Виталия Шулики состоялось итоговое заседание Коллегии ГУ МВД России по Пермскому краю. Замминистра поблагодарил сотрудников регионального ГУ МВД за проделанную работу и отметил, что необходимо продолжать борьбу с преступностью в регионе.

По данным, озвученным в ходе мероприятия, за год количество зарегистрированных преступлений в Прикамье снизилось на 4,1%.

Михаил Давыдов, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю:-

— Ещё пять лет назад Пермский край входил в десятку самых криминальных регионов России. Сотрудниками полиции совместно с органами исполнительной и законодательной власти проделана огромная работа по искоренению криминогенности региона, вследствие чего по итогам 2018 года регион улучшил свои позиции и занял 28-е место.

По данным МВД, за год снизилось количество преступлений в общественных местах — на 4,3%, сократилось количество правонарушений в сфере ЖКХ, удалось на 30% сократить прирост задолженности за газ.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Обеспечение безопасности — это совместная работа всех органов власти на территории края. В Прикамье сложились рабочие взаимоотношения между правительством края, Главным управлением министерства внутренних дел по краю, прокуратурой, ФСБ, следственным комитетом, судами, гражданским обществом. При этом рабочая система взаимоотношений — это не значит, что мы все одинаково думаем, на все вопросы смотрим одинаково. Это значит, что мы проводим регулярные совещания, где вырабатываем общую позицию исходя из общего понимания цели. И конечно, на полиции во всей этой системе лежит самая большая нагрузка.

Кроме того, глава Прикамья заявил, что правительство региона продолжит поддержку правоохранительных органов по формированию материально-технической базы, от которой зависит эффективность работы полиции и, как следствие, снижение преступности.

В этом году планируется обновить автопарк ещё на 30 автомобилей, закупить и передать более 120 комплектов компьютеров, а также продолжить финансирование лингвистических экспертиз и мониторинга интернета на предмет проявлений экстремизма и терроризма. Кроме того, предполагается завершить ремонт Центра временного пребывания граждан, начать реконструкцию зданий районных отделения внутренних дел в Кудымкаре, в Орджоникидзевском районе и Усолье, приступить к строительству изоляторов в Березниках, Чайковском.

До конца 2021 года — начала 2022 года запланировано отремонтировать 320 зданий, в которых располагаются участковые полиции по всей территории края.

Отметим, в 2017 году на поддержку краевого ГУ МВД из краевого бюджета было направлено 33 млн руб., в прошлом — 124 млн руб., в этом году — 178 млн руб.

В прошлом году благодаря краевой поддержке в ноябре РЭО ГИБДД начал работать на новой площадке — в помещениях на улице Спешилова, открылось новое здание Управления по вопросам миграции, начался ремонт в Центре временного содержания иностранных граждан. Также были приобретены для нужд полиции 14 автомобилей, свыше 500 ручных металлодетекторов и передано в экспертно-криминалистический центр оборудование для исследования наркотических веществ, материалы для ДНК-лаборатории.