В ЗС внесли законопроект о создании Чернушинского городского округа

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Во вторник, 22 января, Земское собрание Чернушинского района Пермского края внесло в краевой парламент проект о реорганизации Чернушки и поселений района в единый городской округ.

Проект планируют принять сразу в двух чтениях на пленарном заседании Законодательного собрания 21 февраля.

Напомним, в этом году с подобными инициативами также вышли земские собрания Осинского и Верещагинского муниципальных районов. Эти законопроекты тоже собираются рассмотреть в краевом парламенте в феврале.