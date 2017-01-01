Власти Прикамья подвели итоги праздничных мероприятий в новогодние каникулы

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском крае провели больше праздничных мероприятий в новогодние каникулы, чем планировалось. Вместо намеченных 2,3 тыс. их состоялось 3,6 тыс. — на 1,2 тыс. больше. Итоги культурной составляющей новогодних праздников подвели в среду, 23 января, на заседании правительства Пермского края.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Мы сделали очень большой шаг вперёд в организации всех этих мероприятий. В этом году был очень хороший событийный ряд и с точки зрения представлений наших театров, и международный Рождественский фестиваль, который посетили 8,5 тыс. зрителей. Конечно, задача номер один — чтобы и в отдалённых районах были центры притяжения, общественные пространства. Пока часть детишек всё равно поедет в центр, и здесь главное, чтобы это было удобно. Отдельно обратить внимание на транспортную доступность. Важно обратить внимание на вопросы безопасности, связанные со льдом.Чем мы выше строим горки, тем больше внимания нужно уделять безопасности.

Министр культуры Вячеслав Торчинский согласился, что такие массовые и масштабные праздники, как Новый год и Рождество, требуют проведения работы над ошибками.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— Есть три позиции, на которые стоит обратить внимание и нам, и нашим партнёрам. Раз уж мы разработали и внедряем фирменный стиль, надо максимально его выделять — это не должно быть формальностью. Очень важно формирование единого стандарта мероприятий. Есть разница между качеством столичных мероприятий, и даже в центре Перми и на окраинах Перми, и между качеством мероприятий, которые проходят в территориях. Пока единого стандарта нет. Должен быть серьёзный контроль за исполнением тех обязательств, которые берут на себя наши партнёры.

Начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми Елена Неганова рассказала о том, как прошли новогодние праздники в Перми и как прошёл первый в истории «Новогодний маршрут». По её словам, праздничные мероприятия в Перми посетили почти 1,1 млн человек. Из них 500 тыс. — прогулялись по локациям «Новогоднего маршрута», 380 тыс. человек посетили ледовый городок, на бесплатных рождественских каруселях прокатились 19,2 тыс. детей, а зимний кубок ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» собрал более 20 тыс. зрителей.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края

Фото: пресс-служба правительства Пермского края