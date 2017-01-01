Краевой минстрой предупреждает о возможном мошенничестве

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Сегодня министерство строительства и архитектуры Пермского края опубликовало информацию о возможных фактах мошенничества, жертвами которого могут стать жители нашего региона. Приводим текст сообщения ведомства полностью:

«Уважаемые граждане! В региональных СМИ сегодня транслируется реклама «Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие» (далее — «Содействие»), которая призывает жителей Прикамья улучшить свои жилищные условия. Компания предлагает обменять старую однокомнатную квартиру на двух или трехкомнатную в новом доме без ипотеки. Также заявляет, что может взять на себя обязательства по исполнению договора долевого строительства, заключенного с застройщиком. Кроме того, компания позиционирует себя как государственная организация, предоставляющая государственную услугу. Однако, данная компания не имеет отношения к краевым властям. Данная информация содержится и на сайте «Содействия» в разделе «О нас».

С целью разобраться в законности данной рекламы и в целом деятельности организации, минстроем направлено письмо в УФАС. Инспекции государственного строительного надзора было дано поручение незамедлительно начать проверку деятельности компании и направить обращение в прокуратуру для принятия дальнейших мер.

Необходимо знать, что перед покупкой жилья со списком добросовестных застройщиков, ведущих свою деятельность законно (согласно 214-ФЗ), можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. Наличие на сайте негативных сведений о девелопере или отсутствие информации в принципе — свидетельствует о том, рассматриваемое вами предложение является мошеннической схемой».