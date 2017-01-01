Глава Перми заручился поддержкой почётных жителей города в преддверии 300-летия краевой столицы

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Фото: Виталий Кокшаров

В городской мэрии состоялась встреча Дмитрия Самойлова с почётными жителями Перми.

Дмитрий Самойлов рассказал им о результатах работы городских властей в сфере дорожного ремонта, строительства детсадов, школ, бассейнов, благоустройства парков и скверов. Кроме того, он заручился поддержкой почетных жителей в вопросе подготовки к 300-летию города.

Во встрече также приняли участие председатель гордумы Юрий Уткин, замглавы администрации города Лидия Королева и первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.

Общение глава Перми Дмитрий Самойлов начал с подведения итогов деятельности городской администрации за прошлый год в сфере дорожного ремонта, строительства новых детских садов, школ, бассейнов, благоустройства парков и скверов. Отдельное внимание он уделил подготовке к 300-летию Перми.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— 300-летие города — это не столько праздничные мероприятия, сколько строительство, реконструкция важных объектов, которые являются «лицом» Перми и неразрывно связаны с историей города. В частности, это Комсомольский проспект, улица Ленина, эспланада, сквер им. Татищева, набережная Камы, Завод Шпагина и другие. По реализации этих и других проектов хотелось бы получить от вас конструктивные предложения.

В ходе беседы участники высказывали свое мнение о происходящих в городе изменениях. В конце встречи участники договорились о дальнейшем конструктивном взаимодействии, в частности по вопросам подготовки к юбилею города.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского театра юного зрителя, Заслуженный деятель искусств России:

— На наших глазах по всему городу открываются новые школы, детские сады, спортивные площадки. Я очень рад, что спорту уделяют большое внимание не только в нашем городе, но и по всей стране, а идет это от Президента России Владимира Путина, потому что он сам любит спорт. Теперь — в Год театра больше внимание надо уделять этой сфере. Так, в этом году выделены средства на реконструкцию нашего Пермского театра юного зрителя.

Ольга Бушуева, заслуженный учитель РФ, директор школы №22 с 1987 до 2009 года:

— Я вышла со встречи с чувством гордости за наш город. Очень здорово, что городская команда делает такую большую работу для того, чтобы жителям было комфортно жить. Сейчас объекты не просто капитально ремонтируются, а строятся с «нуля». Получаются не просто школы, а образовательные дворцы.

Алексей Андреев, генеральный директор ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»:

— Ярким итогом прошло года стало открытие в Перми детского технопарка «Кванториум». Со времени его открытия и по сегодняшний день парк посетила не одна тысяча детей. Кванториум — это стратегия и политика нашего государства.

Владимир Маланин, Президент ПГНИУ:

— Глава города Дмитрий Самойлов рассказал нам, какие основные проекты были реализованы в 2018 году — построены сады и школы, проведено благоустройство ряда общественных пространств. Результаты действительно впечатляют. Радует, что количество таких результатов, которыми город может гордиться, ежегодно возрастает. Это ценно еще и потому, что к 300-летию Перми, наш город должен стать еще красивее и лучше. Также в этом году мы наблюдаем активную работу городской администрации с молодежью, студентами. Два года назад мы заключили Соглашение с городом и не так давно подвели итоги нашей совместной работы. За это время состоялись не просто десятки, а сотни интересных мероприятий, значимых для молодежи. Мы удовлетворены сотрудничеством и будем его расширять.

Фото: Виталий Кокшаров