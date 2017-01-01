В Перми стартовал форум по развитию цифровой экономики

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 24 января, в Перми стартовало межрегиональное совещание лидеров цифрового развития. Помимо деловой программы на совещании организована ИТ-выставка, на которой представлены инновационные проекты в области цифровизации. Она будет работать на площадке выездного совещания до 26 января.

Одной из ключевых тем деловой программы совещания станет национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», шесть федеральных проектов которой утверждены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию страны. Проекты призваны повысить качество жизни населения и условий предпринимательской деятельности.

В совещании по развитию цифровизации примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Леонид Левин, замминистры РФ строительства и ЖКХ, промышленности и торговли, сельского хозяйства, транспорта, просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения, экономического развития, а также представители Генпрокуратуры РФ. В совещании также примут участие руководители профильных министерств по развитию цифровой экономики в субъектах РФ.

Программа совещания рассчитана на три дня и включает в себя пленарные и экспертные сессии, посвящённые отраслевой и региональной цифровизации. Эксперты расскажут о лучших региональных практиках на примере успешно реализованных и функционирующих проектов. Свой опыт представят Пермский край, Самарская область, Татарстан, Санкт-Петербург.

В рамках мероприятия также пройдёт круглый стол «Разработки перспективной робототехники. Направления продвижения коммерциализации и масштабирования решений». Участниками стола выступят ректоры восьми ведущих технических вузов страны: МГТУ имени Баумана, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», КНИТУ КАИ, ПНИПУ. Эксперты обсудят вопросы, связанные с реализацией основных задач Федерального центра робототехники.

Организатором мероприятия выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с правительством Пермского края при поддержке стратегического партнёра по развитию цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Источник — пресс-служба правительства Пермского края