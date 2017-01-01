Депутаты поддержали поправки в законы об Общественной палате и общественном контроле Их приведут в соответствие с федеральным законодательством

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Сегодня, 24 января, депутаты Законодательного собрания рассмотрели два законопроекта, которые должны привести краевые законы «Об Общественной палате Пермского края» и «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством. Оба законопроекта приняты в в первом чтении.

Один из авторов проекта о внесении изменений в Закон об Общественной палате, депутат Сергей Ветошкин сообщил, что эти краевые законы появились еще до федерального законодательства, поэтому сейчас они ему не соответствуют.

В частности, в федеральном законе прописан иной порядок утверждения состава Общественной палаты. Сейчас в законе Пермского края прописано, что 24 члена Общественной палаты избираются на краевой конференции общественных объединений и иных некоммерческих организаций из числа делегатов, выбранных на собраниях общественных объединений и иных некоммерческих организаций в муниципалитетах Пермского края. Ещё по шесть человек назначаются губернатором и Законодательным собранием. При этом глава региона и депутаты должны сами после консультаций с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями определиться с кандидатурами, имеющими особые заслуги перед страной, Пермским краем и обществом, а потом предложить этим людям войти в состав Общественной палаты.

Согласно законопроекту, треть состава палаты (12 человек) утверждается губернатором по представлению зарегистрированных на территории края структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Вторая треть состава (ещё 12 человек) утверждается Законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Последнюю часть состава выбирают члены Общественной палаты, которых утвердили глава региона и депутаты, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Второй законопроект — о внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» — приходится менять из-за того, что федеральный закон, который появился позднее, намного уже. Теперь из него приходится исключать понятие «гражданский контроль».

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты:

— Наш Закон «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» был, насколько я знаю, первым региональным законом «Об общественном контроле». Федерального законодательства тогда не было вообще. Мы шли по непроторённым дорогам. Поэтому у нас закон называется «Об общественном (гражданском) контроле» и фиксирует два вида контроля. В 2014 году появился 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», но он был посвящён только одному виду контроля. Поэтому из нашего закона приходится исключать понятие «гражданский контроль». К сожалению, этот федеральный закон не очень качественный и имеет достаточно много противоречий. Мы постарались учесть все нюансы, сохранив при этом все многолетние наработки, которые существуют в Пермском крае.