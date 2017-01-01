Документальный фильм-победитель «Флаэртианы» номинирован на «Оскар»

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Кадр из фильма «Об отцах и сыновьях»

Документальный фильм «Об отцах и сыновьях», автором которого стал Талал Дерки (производство: Германия, Сирия, Ливан, Катар), который завоевал главный приз международного фестиваля «Флаэртиана-2018», вошёл в список номинантов кинопремии «Оскар».

Американская киноакадемия опубликовала полный список номинантов 22 января. «Об отцах и сыновьях» включён в категорию «Лучший документальный фильм».

Фильм рассказывает о жизни семьи в условиях исламского халифата.

Фестиваль «Флаэртиана» прошёл в сентябре прошлого года. 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии состоится в ночь с 24 на 25 февраля.

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