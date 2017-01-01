Законопроект о наказании за бытовое дебоширство приняли в первом чтении Поправки разрешат полиции проводить с дебоширами индивидуальную работу и позволят сократить количество тяжких преступлений

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 24 января, депутаты краевого парламента приняли в первом чтении проект поправок к Закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Прокуратура Пермского края предложила штрафовать за бытовое дебоширство, так как сейчас привлечь дебошира к ответственности можно, только если он нарушил порядок в общественном месте или в ночное время.

Как считают представители надзорного органа, установление административной ответственности за бытовое дебоширство позволит предотвратить совершение более тяжких преступлений и улучшить криминогенную ситуацию в крае. Под бытовым дебоширством прокуратура предлагает закрепить «действия гражданина, нарушающие спокойствие лиц, проживающих (пребывающих) в жилом помещении (домовладении и (или) многоквартирном доме), и (или) создающие конфликтную ситуацию, сопровождающуюся шумом, нецензурной бранью, если эти действия не содержат признаков административного правонарушения, предусмотренного законодательством РФ, либо признаков уголовно наказуемого деяния».

За совершение данного правонарушения предлагается установить штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. Административный штраф за повторное нарушение составит 1—2 тыс. руб. При этом протоколы об административных правонарушениях уполномочены составлять должностные лица органов местного самоуправления, а рассмотрение дел предлагается отнести к компетенции мировых судей.

Вчера на заседании комитета по государственной политике старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Елена Шишкина пояснила, что сотрудники полиции могут проводить индивидуальную профилактическую работу только с лицами, которые привлечены к ответственности за правонарушения в бытовой сфере.

«В органах полиции нам сказали, что им поступает большое количество обращений на бытовых дебоширов. Но они не могут привлечь их к ответственности из-за того, что такая норма отсутствует. Им приходится писать отписки, а в последующем дебоширы совершают серьёзные преступления. Наш законопроект нацелен на то, чтобы их предотвратить», — пояснила она и добавила, что в других регионах, в которых эта норма есть, количество тяжких преступлений сократилось в несколько раз.

По процедуре привлечения к ответственности Елена Шишкина сообщила, что лицо, в отношении которого совершается правонарушение, вызывает сотрудника полиции, это правонарушение фиксируется, но пока нет соглашения между правительством края и МВД о составлении протоколов, протоколы будут составлять административные комиссии, а рассматривать — мировые судьи.

На вопрос депутатов, справятся ли полицейские с новой нагрузкой, представитель прокуратуры ответила, что проблемы со стороны организации работы сотрудников полиции возможны, но это уже внутренняя работа их структур. «Мы как надзорный орган будем смотреть, насколько своевременно и правильно они осуществляют свои полномочия», — отметила Елена Шишкина.

На пленарном заседании заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков также сообщил, что факт совершения правонарушения будет фиксироваться объяснениями потерпевших и дебошира. Депутат Александр Григоренко спросил: если у человека конфликт с соседями, и они специально написали заявление? Виталий Ильенков ответил, что будет проводиться административное расследование и всё будет проверяться.

В итоге за принятие законопроекта проголосовали 53 депутата. Ещё один — воздержался.