Мэрия разрабатывает план буксировки судов, оторвавшихся от пермского берега

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Фото: Константин Долгановский

В администрации Перми вечером 23 января состоялось заседание оперативного штаба под руководством главы города Дмитрия Самойлова. Целью было определить способы буксировки оторвавшихся от берега дебаркадеров и теплохода.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в ходе совещания власти рассмотрели различные варианты извлечения судов, вмёрзших в льдину. Единственное ледокольное судно, которое есть в Перми, находится на ремонте. Поэтому, скорее всего, придётся разбивать лёд вокруг судов другим способом и осуществлять буксировку с левого или правого берега Камы.

Составить план мероприятий и произвести расчёт сил и средств для проведения операции поручено к пятнице.

Напомним, вечером 22 января от берега в районе речного вокзала оторвало три дебаркадера, учебное судно речного училища и теплоход «Иртыш». По предварительной версии, отрыв мог произойти в результате резкого повышения уровня воды в Каме.

Находившиеся на них три человека — два охранника и рыбак — благополучно спасены вскоре после инцидента. Один из дебаркадеров остановился недалеко от места отрыва. Остальные объекты дрейфуют недалеко от Коммунального моста, затесавшись в лёд. По их положению ведётся круглосуточный видеомониторинг.

