Совладельца Мотовилихинских заводов травмировали в пермском клубе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Совладелец Мотовилихинских заводов (10%), бизнесмен Юрий Медведюк получил травму в клубе Havana Club. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», инцидент произошёл в минувшую пятницу, 18 января.

По сведениям издания, находясь в клубе, Юрий Медведюк присел за столик к компании, в которой находился депутат Законодательного собрания Прикамья Михаил Арзуманов. Во время беседы возник конфликт, в ходе которого Медведюк получил удар в голову, в результате которого получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

По словам самого Медведюка (он всё ещё находится в медучреждении), которые приводит издание, в конфликте участвовали трое (некий Алик и Вова-Пермяк), в том числе депутат ЗС Михаил Арзуманов. Обстоятельства конфликта не раскрываются.

УМВД Перми проводит проверку по факту случившегося.

Отметим, Михаил Арзуманов является внуком первого губернатора Пермской области Геннадия Игумного. В ЗС избран по партийным спискам по Очёрскому району в 2016 году.