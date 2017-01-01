На пермском автовокзале выявили нарушения правил безопасности

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Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми проверила выявила нарушения правил соблюдения транспортной безопасности на территориях ПГКУП «Автовокзал» и автостанция «Южная». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в нарушение требований законодательства о защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, к их охране не привлечены подразделения транспортной безопасности.

Также выявлено, что на автостанции «Южная» не созданы условия доступности для пассажиров из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи. В частности, не назначены сопровождающие по территории, отсутствовал соответствующий персонал, прошедший инструктирование и обучение для работы с указанной категорией граждан.

В связи с выявленными нарушениями прокурором руководителям транспортных объектов внесены представления, устранение нарушений поставлено на контроль.





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