Глава Ныроба обвиняется в хищении 18 тыс. руб.

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Следователи Чердынского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю закончили расследование в отношении главы Ныроба, контрактного управляющего поселения и индивидуального предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их обвиняют в хищениях, совершённых группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, глава Ныроба, используя своё служебное положение и действуя в сговоре с контрактным управляющим ныробской администрации, похитила 18 тыс. руб. из бюджета поселения.

В июле 2017 года, глава поселения, зная, что контрактный управляющий привлечена к административной ответственности и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тыс. руб., будучи осведомлённой о том, что обязанность по уплате штрафа лежит лично на управляющей, желая незаконно возместить из бюджета поселения наложенный штраф, используя своё служебное положение, предложила управляющей составить фиктивный муниципальный контракт и сопутствующие документы к нему на сумму 18 тыс. руб., зная при этом, что этот муниципальный контракт не будет выполнен.

После этого глава поселения составила фиктивные документы по оказанию транспортных услуг между администрацией поселения и индивидуальным предпринимателем, внеся заведомо ложные сведения о перевозке имущества, принадлежащего администрации, из посёлка Валай в посёлок Ныроб.

После подписания акта о приёмке якобы выполненных работ глава перечислила бюджетные денежные средства в сумме 18 тыс. руб. на расчётный счёт коммерсанта.

По указанию бизнесмена бухгалтер, как ошибочно перечисленные из администрации, перечислила деньги на счёт управляющей, которая в этот же день сняла их со своего счёта и внесла в счёт погашения административного штрафа, тем самым присвоив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя глава Ныробского городского поселения судом была отстранена от занимаемой должности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.