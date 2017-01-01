Проекты активного долголетия На поддержку людей старшего поколения в бюджете края предусмотрено 20 млрд руб.

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В Перми прошло заседание регионального общественного совета федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». На нём были подведены итоги работы по реализации проекта в 2018 году и обозначены основные направления работы в 2019 году.

По словам регионального координатора партпроекта, депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Бойченко, основные ориентиры для реализации мер социальной поддержки пожилых людей — это указ Президента России от 7 мая 2018 года, нацпроект «Демография», в котором предусмотрены мероприятия проекта «Старшее поколение», а также Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

«В прошлом году основное внимание в реализации проекта уделялось межведомственному взаимодействию всех министерств и ведомств, общественных организаций для повышения качества жизни пожилых людей. Партпроект держал на контроле решение вопросов профессионального ухода в стационарных учреждениях социального обслуживания, развития гериатрии, физкультуры и спорта, культурно-просветительской деятельности, обеспечения занятости и других», — сообщил Александр Бойченко.

Эти тренды были обозначены на федеральном уровне координатором проекта «Старшее поколение», вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой. В Прикамье работа по всем направлениям велась системно. Проводились круглые столы и семинары по реализации проекта и социальному сопровождению граждан пожилого возраста. Партпроект рассказывал о финансовой и личной безопасности, о новшествах в законодательстве по вопросам ЖКХ, о переходе на цифровое ТВ, о профилактике заболеваний, проводился скрининг врачами мобильных бригад центра здоровья и т. д. Также партпроект рекомендовал всем муниципалитетам единую программу компьютерных курсов для пожилых людей. По итогам прошлого года деятельность приёмной и партпроекта была высоко оценена на XVIII съезде партии «Единая Россия».

В 2018 году в Прикамье впервые был проведён мониторинг уровня и качества жизни людей «серебряного возраста». Его результаты показали, что у старшего поколения есть запрос на медицинскую помощь врача-гериатра, на трудоустройство, на занятия спортом, на проведение профилактических семинаров, на обучение социальному проектированию и т. д. Итоги мониторинга подробно проанализирует рабочая группа регионального общественного совета партпроекта.

В 2019—2021 гг. на поддержку пожилых граждан в региональном бюджете предусмотрено 20 млрд руб., охват составит более 500 тыс. человек.

С докладом о совместной работе партпроекта и исполнительной власти на заседании совета выступила вице-премьер краевого правительства Татьяна Абдуллина. По словам вице-премьера, весь проект строится на трёх больших направлениях: увеличение периода активного долголетия, работа по раннему выявлению заболеваний (здоровьесбережению) и создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами.

«На федеральном уровне поставлены задачи: снижение смертности, профилактика заболеваний, повышение уровня и качества жизни пожилых людей, увеличение продолжительности жизни. На региональном уровне мы также ставим задачи активного долголетия, возможности качественного ухода за гражданами престарелого возраста. Все эти задачи обозначены в нашем региональном проекте «Старшее поколение», — сказала Татьяна Абдуллина.

Рассказывая о направлениях работы в 2019 году, вице-премьер отметила необходимость изучения рынка труда, чтобы понять, как в него могут вписаться граждане предпенсионного возраста. После проведения аналитики будут сформированы учебные программы для переобучения предпенсионеров. По данным Татьяны Абдуллиной, ежегодно по этой программе будет переучиваться более 1 тыс. человек.

Пермский край активно ведёт работу по профилактике старческой астении. Перед медицинскими и социальными службами поставлена задача раннего выявления граждан старшего поколения с такими признаками, чтобы вовремя дать людям определённые знания для продолжения активного образа жизни. С 1 января 2019 года в Прикамье полноценно заработала служба социальных участковых. Они дают всю информацию, необходимую для работы с пожилым человеком. Служба получила необходимый ресурс, разработаны нормативные акты, методология. Задача — своевременно выявлять пожилых людей, которые нуждаются в помощи.

Ещё один блок работы по проекту — система долговременного ухода. Ведётся строительство геронтологического центра на Гайве. Это новый, современный дом-интернат, и пермский проект претендует на то, чтобы стать типовым для таких стационарных учреждений во всей стране. В 2018 году все запланированные средства вложены в строительство.

В 2019 году Федерация предоставит на завершение строительства центра 95 млн руб., 35 млн руб. запланировано в региональном бюджете. В III квартале планируется ввести объект в эксплуатацию. Также предусмотрено федеральное финансирование на приобретение 40 автомобилей, которые будут доставлять пожилых людей, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

В прошлом году был принципиально решён вопрос увеличения норматива на стационарное социальное обслуживание — то есть дополнительное финансирование труда сиделок, социальных работников, что выведет соцобслуживание на качественно новый уровень.