Почти половина пермских врачей получила высшую квалификационную категорию

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 января, на заседании правительства Пермского края обсудили процесс взаимодействия краевых властей с Пермским государственным медицинским университетом им. Вагнера.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, ежегодно университет выпускает порядка 600 врачей. Для региона особенно важно, что 70% из них остаются жить и работать в Пермском крае. «Мы поддерживаем медуниверситет, так, сегодня мы передаём ему в использование помещения в двух наших медучреждениях. Делаем это для того, чтобы помочь вузу более эффективно выстроить учебный процесс, укрепить у студентов связь теории и практики, — отметил глава региона. — С другой стороны — делаем всё в интересах жителей края, потому что вопрос подготовки кадров для здравоохранения — в числе ключевых».

По данным и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, в регионе сложилась высокая степень обеспеченности врачами. Показатель Пермского края (38,7 врачей на 10 тыс. человек) выше среднероссийского (37,4) и в ПФО (36,2).

Также и.о. министра подчеркнула, что в Прикамье доля врачей, имеющих квалифицированную категорию составляет 57,4% — что на 11,7% выше среднего показателя по стране и на 10,2% — чем по Приволжскому федеральному округу. При этом 44% врачей Пермского края имеют высшую квалифицированную категорию.

Такая ситуация в регионе сложилась благодаря тесному сотрудничеству с Пермским государственным медицинским университетом им. Вагнера, где ежегодно проходят повышение квалификации и дополнительное обучение более 4 тыс. действующих врачей. Более того, с 2017 года в Университете поэтапно внедряется новая система аккредитации врачей с использованием новейшего симуляционного оборудования.

«Одно из важных достижений этого сотрудничества — нам удалось наладить процесс непрерывного профессионального образования врачей, — заявила глава краевого министерства здравоохранения. — Без постоянного обучения, обновления знаний, врачом сегодня быть нельзя — медицинские технологии слишком быстро меняются, а мы должны предлагать только лучшую и самую современную помощь нашим пациентам».

Правительством принято Распоряжении о передаче Пермскому медуниверситету помещений в двух краевых медучреждениях — Городской клинической поликлиники Перми и Городской клинической поликлиники № 4. Сроком на 5 лет.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края