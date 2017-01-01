За год ипотечные кредиты в крае выросли почти на 16%

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Средний ипотечный кредит в Пермском крае в четвёртом квартале 2018 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 259 тыс. руб. (на 15,9 %) Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В четвёртом квартале 2018 года он составил 1,89 млн руб. (был 1,63 млн руб.).

В среднем по России ипотечный кредит вырос на 17,5% и составил 2,34 млн руб. Самые высокие средние показатели зафиксированы в Москве (4,61 млн руб.), Московской области (3,48 млн руб.) и Санкт-Петербурге (3,04 млн руб.). Самые низкие — в Челябинской (1,54 млн руб.), Кировской (1,60 млн руб.) и Вологодской (1,63 млн руб.) областях.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— По нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в прошлом году являлось снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов.