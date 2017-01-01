Владимир Гурфинкель поставит «Генералов песчаных карьеров» Премьера намечена на март

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Владимир Гурфинкель

Фото: Алексей Гущин

Популярный пермско-питерский театральный режиссёр Владимир Гурфинкель приступает к постановке на сцене Пермского ТЮЗа спектакля «Капитаны песка» по мотивам романа бразильского писателя Жоржи Амаду о банде беспризорников из фавел.

Трудно назвать произведение более популярное, более соответствующее определению «культовый», когда речь идёт о конце 1970-х годов — времени молодости Владимира Гурфинкеля. Фильм по этому роману, который назывался в советском прокате «Генералы песчаных карьеров», не просто бил рекорды посещаемости на протяжении нескольких лет — посмотреть его было делом чести для каждого старшеклассника. Посмотрел «Генералов» — значит, жизнь удалась.

Эхо этой популярности до сих пор звучит в песне «Я начал жить в трущобах городских» в исполнении группы «Несчастный случай».

Впрочем, в постановке ТЮЗа этой песни не будет. Песен не будет вообще, а музыку к спектаклю пишет композитор Виталий Истомин, постоянный соавтор Гурфинкеля. Постановка в целом будет принципиально отличаться от знаменитой кинокартины. Драматург Илья Губин написал оригинальную инсценировку, где на первый план выходит не романтическая пара, а символический персонаж в исполнении заслуженной артистки РСФСР Ирины Сахно. Она будет олицетворением вечности и вселенской мудрости.

Тем не менее, всё, благодаря чему история «капитанов песка» так нравится молодёжи, в спектакле сохранится — и любовь, и драки, и романтическая дружба.

Премьера намечена на 7 марта.