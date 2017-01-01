Дмитрий Жадаев оставил должность начальника управления молодёжной политики краевого минобра

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Дмитрий Жадаев (на фото крайний справа)

Фото: Константин Долгановский

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Перми» со ссылкой на министерство образования Пермского края. В ведомстве сообщили, что причиной стало сокращение ставки начальника управления дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики.

Как пояснили чиновники, изменения связаны с переходом полномочий и функций от управления к Агентству по туризму и молодёжной политике. Сам Дмитрий Жадаев перейдёт на работу в это же ведомство, однако пока неизвестно, какую должность займёт.

Напомним, Агентство по туризму и молодёжной политике создали в декабре 2018 года. Им руководит бывший заместитель главы администрации губернатора Елена Соснина. Среди ближайших задач агентства — организация и проведение зимней сессии краевого молодёжного форума.

Отметим, на прошлой неделе в министерстве образования Прикамья прошли обыски при участи УФСБ. Проверка прошла в рамках оперативно-розыскных мероприятий, подробности которых не сообщаются.

В минобре факт работы силовиков в учреждении подтвердили. Однако заявили, что эти события никак не связаны с сокращением ставки начальника управления молодёжной политики и уходом Дмитрия Жадаева. Кроме того, в ведомстве сообщили, что подобные проверки со стороны контролирующих органов являются обычным явлением, и что другие ведомства проверяют чаще.