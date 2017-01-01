«Мы постарались учесть все нюансы» Комитет ЗС рассмотрел проекты поправок в законы об Общественной палате и общественном контроле

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Дмитрий Красильников

Фото: Сергей Глорио

Сегодня, 23 января, члены комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания рассмотрели два законопроекта, которые должны привести краевые законы «Об Общественной палате Пермского края» и «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством. Оба законопроекта внесли председатель комитета по госполитике Александр Бойченко, депутаты Сергей Яшкин и Сергей Ветошкин.

Председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников, присутствовавший на заседании, объяснил, что внесение изменений в действующий Закон «Об Общественной палате Пермского края» требуется из-за того, что он появился до 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и теперь ему не соответствует.

Сейчас в законе Пермского края прописано, что 24 члена Общественной палаты избираются на краевой конференции общественных объединений и иных некоммерческих организаций из числа делегатов, выбранных на собраниях общественных объединений и иных некоммерческих организаций в муниципалитетах Пермского края. Ещё по шесть человек назначаются губернатором и Законодательным собранием. При этом глава региона и депутаты должны сами после консультаций с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями определиться с кандидатурами, имеющими особые заслуги перед Российской Федерацией, Пермским краем и обществом, а потом предложить этим людям войти в состав Общественной палаты.

Согласно законопроекту, одна треть состава палаты (12 человек) утверждается губернатором по представлению зарегистрированных на территории края структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Вторая треть состава (ещё 12 человек) утверждается Законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Последнюю треть состава выбирают члены Общественной палаты, которых утвердили глава региона и депутаты, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты:

— В Общественной палате Пермского края была создана рабочая группа, в которой приняли участие в том числе представители депутатского корпуса и уполномоченного по правам человека. Мы рассмотрели представленный проект закона, в том числе на пленарном заседании Общественной палаты, и рекомендовали его к внесению в Законодательное собрание.

Второй законопроект — о внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» — приходится менять из-за того, что федеральный закон, который появился позднее, намного уже.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты:

— Наш Закон «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» был, насколько я знаю, первым региональным законом «Об общественном контроле». Федерального законодательства тогда не было вообще. Мы шли по непроторённым дорогам. Поэтому у нас закон называется «Об общественном (гражданском) контроле» и фиксирует два вида контроля. В 2014 году появился 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», но он был посвящён только одному виду контроля. Поэтому из нашего закона приходится исключать понятие «гражданский контроль». К сожалению, этот федеральный закон не очень качественный и имеет достаточно много противоречий. Мы постарались учесть все нюансы, сохранив при этом все многолетние наработки, которые существуют в Пермском крае.