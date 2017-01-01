Следственный комитет начал проверку ситуации с отрывом дебаркадеров от берега в Перми

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Фото: Дмитрий Енцов

Следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали доследственную проверку по факту отрыва трёх водных судов от швартовов в акватории речного вокзала. Информацию об этом приводит пресс-служба ведомства.

Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, процессуальное решение будет приниматься по итогам проверки.

Напомним, вечером 22 января из-за подъёма воды в Каме от берега в районе речного вокзала оторвало три дебаркадера, учебное судно речного училища и теплоход «Иртыш». Находившиеся на них три человека — два охранника и рыбак — благополучно спасены вскоре после инцидента.

Сейчас все суда дрейфуют недалеко от Коммунального моста, затесавшись в лёд.