В Перми заработал IT-университет

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Об этом сегодня, 23 января, на комитете ЗС по промышленности, экономической политике и налогам сообщила министр образования и науки Раиса Кассина. Сетевой IT-университет создаётся в рамках реализации концепции развития цифровой экономики Пермского края. Его задача — обеспечение кадрового и научного развития цифровой экономики в регионе

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Результатом обсуждений, встреч рабочих групп стал проект IT-университета, который предоставлен губернатору. На него выделено финансирование в размере 25 млн руб. Также определена структура и создана команда. Он будет работать при министерстве информационного развития и связи. Руководителем проекта назначена Полина Суханова.

По словам Кассиной, сейчас университет работает над созданием сетевых программ для предприятий, к программам будут подключены местные вузы. Планируется, что подготовка специалистов по цифровым технологиям, а также курсы повышения цифровой квалификации начнутся уже в этом году. Кроме того, по словам министра, услугами цифрового университета смогут воспользоваться все желающие через центры занятости.

Полина Суханова добавила, что программы университета будут «выведены в онлайн-платформу».

«Через образовательные модули программы могут быть реализованы в вузах. Различные компании смогут сами ориентироваться и выбирать направления для повышения квалификации своих сотрудников», — отметила Полина Суханова.

Напомним, работа по созданию сетевого университета началась осенью 2018 года.

Предполагается, что представители IT-университета будут согласовывать образовательные программы и соответственно запросу организуют набор слушателей на них. При этом программы могут включать лекции экспертов, представителей IT-сферы федерального и зарубежного уровня.

Одна из целей — популяризация информационных технологий среди населения начиная со школы, чтобы постепенно выстроилась система подготовки высококвалифицированных кадров в цифровой сфере. А как конечный результат — сделать экономику Прикамья конкурентной на уровне государства и получить выход на международные рынки.