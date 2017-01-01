В праздники на полигоны края вывезли более 7 тыс. т «новогоднего» мусора

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На состоявшемся сегодня заседании правительства Пермского края подвели итоги работы коммунальных служб в праздничные дни января. Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, с 30 декабря по 8 января на территории региона зафиксировано восемь происшествий. Все они носили локальный характер и были устранены в нормативные сроки.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Отдельная тема — организация вывоза коммунальных отходов в каникулы. Напомню, с 1 января начала действовать новая система вывоза ТКО, новая система обращения с мусором. Теперь это полноценная коммунальная услуга. В Пермском крае ответственность за её оказание возложена на регионального оператора — «Теплоэнерго». Надо сказать, что в целом в начале января есть проблемы с вывозом мусора. В этом году, по ощущениям, их было точно не больше, чем обычно. В целом нам удалось справиться с задачей перехода.

По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александра Шицына, в новогодние праздники безопасность функционирования объектов коммунального хозяйства обеспечивали в Пермском крае почти 2,4 тыс. сотрудников, 531 единица спецтехники и более 250 автотранспортных средств.

Во всех 46 муниципальных образования региона круглосуточно функционировали единые дежурно-диспетчерские службы для оперативного реагирования на нештатные ситуации. Объекты жизнеобеспечения населения, генерирующие и электросетевые организации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и объекты социальной сферы Пермского края в праздничные и выходные дни функционировали в режиме повышенной готовности.

«Сбои имели локальный характер, устранялись в нормативные сроки и не повлекли значительного материального ущерба и больших материальных затрат на их восстановление», — отметил Александр Шицын.

В рамках перехода на новую систему обращения с коммунальными отходами (бытовым мусором) с 1 по 8 января на полигоны было отправлено более 7 тыс. т мусора.

Спецтранспорт совершил порядка 1000 выездов. По данным ПКГУП «Теплоэнерго», единого операторы по обращению с ТКО, в новогодние праздники на полигоны вывозилось 100% мусора, забираемого с контейнерных площадок. Отдельно и. о. министра отметил, что на начало работы регионального оператора был зафиксирован системный невывоз мусора предыдущими подрядчиками.

«Праздничные дни мы отстояли всем миром, теперь из ручного режима нам нужно перейти к работе «на автомате». Появившиеся вопросы мы устраняем и сейчас уже будем переходить к системной работе», — обозначил Александр Шицын.

Глава Березников Сергей Дьяков отметил, что для эффективного вывоза отходов особое внимание уделялось обеспечению подъезда к мусорным площадкам. При необходимости возчикам помогали снегоуборочной техникой.

«В результате с 240 контейнерных площадок мы в общей сложности вывезли 780 т мусора. Нареканий со стороны населения не было. Но мы видим точки с повышенным скоплением мусора. Как правило, они находятся рядом с магазинами. Будем работать по решению этого вопроса», — отметил Сергей Дьяков.

Также глава муниципального образования озвучил потребность объединённой территории в помощи краевых властей по организации 57 контейнерных площадок в частном секторе. Сейчас там организован бесконтейнерный вывоз.

Губернатор заявил, что муниципалитеты необходимую поддержку получат. При этом, по словам Максима Решетникова, новые площадки должны быть оборудованы должным образом и оформлены в едином стиле. «Предусмотрим средства не только на оборудование новых, но и на приведение в порядок действующих. Мы всё приведем в порядок, а содержание площадок будет на ответственности управляющих компаний», — подчеркнул Максим Решетников.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края