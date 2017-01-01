Долги по зарплате в Пермском крае сократились на 10%

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, просроченная задолженность по заработной плате в регионе на 1 января 2019 года (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) оставила 9,3 млн руб. По сравнению с 1 декабря 2018 года долги по зарплате в регионе сократились на 10%.

Наибольший объём просроченной задолженности по заработной плате приходится на организации обрабатывающих производств (70,7% от общей суммы).



