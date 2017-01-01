ФК «Звезда» подписал соглашение о финансовом сотрудничестве с транспортной компанией

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Финансовым партнёром пермского футбольного клуба «Звезда» стала транспортная компания «ЛК-Транс».

Как сообщили в пресс-службе клуба, договор был подписан накануне новогодних праздников на безвозмездной основе. Компания оплатила «Звезде» необходимые для сборов экипировку и инвентарь.

Напомним, в октябре прошлого года партнёром клуба стала компания «Сатурн-Р». Условием строительной компании было присутствие её названия в официальной печатной и рекламной продукции «Звезды», на табло во время матча и видеотрансляции в интернете.

Отметим, что основной источник финансирования «Звезды» — краевой бюджет, из которого на содержание клуба предназначено 45 млн руб. в год.

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