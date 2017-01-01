В пятницу в Перми пройдёт « горячая линия » по соблюдению прав многодетных семей

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В ближайшую пятницу, 25 января, с 11:00 до 12:00 в городском call-центре состоится прямая телефонная линия по теме соблюдения прав многодетных семей. В работе прямой линии примут участие помощники прокурора города Перми, сотрудники городских департаментов земельных отношений и социальной политики.

Приём звонков будет происходить в администрации Перми по телефону 2-059-059.

















