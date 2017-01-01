Пермские спасатели решают, как транспортировать дрейфующие на Каме дебаркадеры и теплоход

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Фото: Дмитрий Енцов

Дебаркадеры и учебный теплоход, оторвавшиеся вчера от берега у речного вокзала, примёрзли к дрейфующей льдине. Она остановилась примерно в 200 м от Коммунального моста. Об этом рассказал начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения Григорий Тищенко на специальном брифинге, посвящённом ЧП на Каме.

Напомним, вечером 22 января из-за подъёма воды в Каме от берега в районе речного вокзала оторвало три дебаркадера, учебное судно речного училища и теплоход «Иртыш».

Как уточнил Григорий Тищенко, всего на дебаркадерах было три, а не два, как ранее сообщалось, человека — два охранника и рыбак. Спустя примерно 50 минут после происшествия они были благополучно сняты спасательными плавсредствами, угрозы их здоровью нет.

Третий дебаркадер не смог далеко уплыть, его охранник успел выкинуть якоря. Остальные суда и дебаркадеры за ночь переместились на несколько сотен метров и остановились, т.к. дрейфующая льдина примёрзла в стоящий лёд. Из-за этого угрозы опорам моста нет.

Тем не менее в связи с инцидентом в Перми введён режим повышенной готовности: на мосту дежурят экипажи ГИБДД, и в случае изменения ситуации в худшую сторону на мосту введут временное ограничение движения транспорта.

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения:

— В зимнее время подобный инцидент на моей памяти впервые, летом были случаи, когда от берега отрывало суда, в том числе баржи.

Сейчас решается вопрос о том, как транспортировать суда к берегу. Скорее всего, катер «пробъёт» лед к пристани и суда отбуксируют по образованному «пути».

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