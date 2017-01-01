На площадке «Азота» стартовала спартакиада профсоюза работников химпрома Прикамья

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Фото: пресс-служба предприятия

В субботу состоялось открытие спартакиады Росхимпрофсоюза работников химических отраслей промышленности Пермского края. Впервые это торжественное мероприятие прошло в спортивном зале Дома спорта КСЦ «Азот», где недавно был проведён капитальный ремонт.

В начале торжественного мероприятия с приветственным словом выступили председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза Алексей Клейн, председатели заводских первичных профсоюзных организаций и руководители химических предприятий.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» обращает самое серьёзное внимание на развитие спорта как в Березниках, так и в регионе. Финансово поддерживаем деятельность федерации плавания Пермского края, занятия для юных жителей Березников в секциях баскетбола, художественной гимнастики, каратэ, лёгкой атлетики и других. Ежегодная спартакиада Росхимпрофсоюза даёт возможность работникам отрасли показать свои спортивные достижения и командный дух. В 2018 году наша команда вошла в тройку лидеров по итогам спартакиады. Надеемся, что в этом году мы выступим так же успешно.

На открытии соревнований были подведены итоги прошлого сезона. Награды за достижения 2018 года получили две команды компании «УРАЛХИМ». Первое место взяли работники «ПМУ», третье место — филиала «Азот». Лучшими спортсменами среди азотчиков стали участница соревнований по плаванию и лёгкой атлетике Светлана Фомина, а также Василий Попов, который почти 40 лет участвует в состязаниях по лыжным гонкам и лёгкой атлетике. Все, кого профсоюз назвал лучшими спортсменами предприятий, получили почётные грамоты, медали и призы. Также за личный вклад в развитие физкультуры и спорта на предприятии награду получила старший тренер-инструктор по физической культуре и спорту учреждения КСЦ «Азот» Нина Аникина.

Сразу после торжественного открытия и церемонии награждения стартовали первые в сезоне-2019 соревнования спартакиады Росхимпрофсоюза. Команды предприятий сразились в игре в волейбол. Следующий этап турнира — лыжные гонки. Всего в этом году участникам предстоит побороться в 14 видах соревнований.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»