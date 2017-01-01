Пермский край официально выходит из АО «РВ-Пермь»

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Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Напомним, АО «РВ-Пермь» было создано Пермским краем в 2013 году в качестве проектной компании для реализации проекта «Строительство транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала Пермь II с обустройством прилегающей территории» (далее — ТПУ Пермь II).

Основным направлением деятельности, в соответствии с Уставом Общества,стало проектирование, строительство и эксплуатация транспортно-пересадочных узлов на базе железнодорожных вокзалов/станций с обустройством прилегающих территорий.

Как пояснили в краевом правительстве, за период деятельности Общества проектно-сметная документация не разработана, а уставный капитал Общества не сформирован ввиду неисполнения со стороны инвестора обязательств по долевому участию в акционерном капитале, а также отсутствия утверждённой концепции развития территории, прилегающей к ж/д станции Пермь II.

Сейчас Общество фактически не ведёт проектную деятельность, в частности, не осуществляет функции по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта ТПУ Пермь II, что также не соответствует одному из основных видов уставной деятельности (п. 2.2 Устава Общества).

Сообщается, что краевым минтрансом организована процедура возмещения ущерба, нанесённого АО «РВ-Пермь» и, как следствие, бюджету Пермского края в результате противоправных действий бывших руководителей АО «РВ-Пермь», инициирована подача соответствующего заявления в органы внутренних дел на предмет проведения проверки в отношении руководителей Общества.

В итоге было возбуждено уголовное дело, в результате которого в июле 2018 года бывшего гендиректора «РВ-Пермь» Алексея Шабалина приговорили к четырём годам условно и штрафу в 250 тыс. руб. за растрату в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как пояснили в краевом правительстве, эти обстоятельства позволяют сделать вывод о неэффективном использовании Обществом средств, внесённых из бюджета Пермского края в его уставный капитал, в связи с чем министерством транспорта предложено признать нецелесообразным дальнейшее участие Пермского края в Обществе с последующей выплатой Обществом ликвидационной стоимости акций, принадлежащих Пермскому краю, в порядке, определённом Федеральным законом №208-ФЗ.

Правительство Прикамья предложение минтранса поддержало.