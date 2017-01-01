В Перми появились свои Винтерфелл и Вестерос

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22 января 2018 года. В Пермском крае 7 из 10 пользователей мобильного интернета смотрели хотя бы одну серию «Игры престолов» с помощью сервиса «МегаФон.ТВ», а один пермяк пересматривал сериал 6 раз. Связисты не смогли «пройти мимо» такой любви клиентов к телесаге и запустили базовые станции «Винтерфелл» в Ленинском районе и «Вестерос» в правобережной части города.

«Помимо номера телеком-объекты имеют названия, которые чаще указывают на их расположение. Но иногда мы выбираем имя в честь важного события. Так, базовая станция «Стас» была построена для фан-зоны чемпионата мира по футболу и носит имя тренера сборной России. А «Винтерфелл», названный в честь родового дома Старков, уже ставит интернет-рекорды. За одни сутки он генерирует трафик, которого хватило бы на месяц непрерывного просмотра сериала», — рассказывает директор Пермского отделения «МегаФона» Пётр Козловский.

Всего в 2018 году «МегаФон» модернизировал и установил в регионе 145 объектов связи. Этого объёма хватит, чтобы обеспечить покрытие территории шести таких государств, как Лихтенштейн.

В рамках масштабной телеком-стройки инженеры улучшили сеть в 12 населённых пунктах: Чайковском, деревнях Шемети, Веретье и Лузино, посёлках Ванюки и Якунчики, селе Федорки и других. Благодаря строительной кампании уже 2,5 млн жителей Пермского края находятся в зоне уверенного приёма «МегаФона», при этом 70% доступен быстрый 4G-интернет. В Перми инженеры улучшили сеть четвёртого поколения на 52 улицах во всех семи районах города.

Сегодня «МегаФон» обладает самой мощной группировкой 4G-базовых станций в стране среди операторов большой четвёрки. Оператор на четверть опережает ближайшего конкурента по числу объектов связи четвёртого поколения, по данным последнего исследования Роскомнадзора.

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