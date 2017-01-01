Оторвавшиеся от берега дебаркадеры и теплоход всё еще дрейфуют у Коммунального моста

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Дрейфующий теплоход «Иртыш»

Фото: Администрация Перми

Как сообщили в администрации Перми, оторвавшиеся вчера от берега два дебаркадера, а также учебное судно Речного училища, теплоход «Иртыш», всё еще дрейфуют примерно в 100 м. от Коммунального моста.

В связи с дрейфующими судами в Перми введён режим повышенной готовности. Вчера на набережной прошло совещание под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова. По словам чиновников, угрозы для опор моста нет. В случае, если дрейфующие объекты приблизятся к мосту, на нём введут временное ограничение движения транспорта. На мосту дежурят экипажи ГИБДД.

В 11:00 у бывшего здания ВКИУ состоится брифинг городских властей по ситуации.

Напомним, вчера в районе речного вокзала произошло ЧП с двумя дебаркадерами — плавучими мини-пристанями. Около 19:30 их оторвало от причала примерно от места на ул. Монастырской, 1а. На каждом из них находилось по человеку — рыбак и охранник. Позднее стало известно, что от берега оторвало еще одно судно — учебный теплоход бывшего Речного училища «Иртыш».

Как уточнили в ГУ МЧС по Пермскому краю, спустя 50 минут люди были благополучно сняты с дебаркадеров, угрозы их здоровью нет.

Предварительная причина отрыва пристаней — подъём уровня воды в Каме. Следующим этапом операции должна стать транспортировка дебаркадеров к берегу.