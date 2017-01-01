Место Александра Борисова в ЗС, скорее всего, займет Мария Коновалова Она — следующая в списке на освобождающийся депутатский мандат

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Мария Коновалова

Фото: Facebook

Сегодня глава Прикамья Максим Решетников объявил о кадровых перестановка в краевом правительстве. Со своего поста ушёл министр территориального развития Роман Кокшаров. Этот пост займет депутат Заксобрания Прикамья Андрей Борисов.

По закону, следующей в списке на вакантный мандат Борисова является советник председателя Совета директоров группы компаний «Метафракс», помощница депутата ЗС Армена Гарсляна Мария Коновалова.

В беседе с «Новым компаньоном» Мария Коновалова заявила, что не имеет принципиальных возражений против того, чтобы ей перешёл вакантный мандат. Тем не менее, решение об этом будет приниматься в команде. Среди своих возможных первоочередных задач в качестве депутата ЗС она назвала решение проблем КУБа, которыми давно занимается.