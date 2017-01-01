В Перми от берега оторвало два дебаркадера с людьми

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В Перми 22 января в районе речного вокзала произошло ЧП с двумя дебаркадерами — плавучими мини-пристанями. Около 19:30 их оторвало от причала примерно от места на ул. Монастырской, 1а. На каждом из них находилось по человеку — рыбак и охранник.

Как уточнили в ГУ МЧС по Пермскому краю, спустя 50 минут люди были благополучно сняты с дебаркадеров, угрозы их здоровью нет.

Предварительная причина отрыва пристаней — подъём уровня воды в Каме. Следующим этапом операции будет транспортировка дебаркадеров к берегу.

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