Новым замом полпреда в ПФО назначен Алекcей Кузьмицкий Ранее он трудился советником гендиректора «Ростеха», до этого — возглавлял Камчатский край

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Фото: Виктор Гуменюк

Новым заместителем полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе назначен Алексей Кузьмицкий. Информацию об этом приводит пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю.

Он стал четвёртым заместителем полпреда в ПФО. Таким образом, количество замов сравнялось с количеством, которое было, когда пост полпреда занимал Михаил Бабич. Функционал и задачи нового заместителя пока не называются.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года в г. Белово Кемеровской области. В 1992 году окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ленина, в 1999 году — Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, в 2005 году — Северо-Западную академию государственной службы.-

— 1992-2005: работал на руководящих должностях в коммерческих организациях Пскова и Санкт-Петербурга.

— 2005-2007: заместитель губернатора Камчатского края.

— 2007-2011: губернатор Камчатского края.

— 2011-2014: аудитор Счетной палаты РФ.

— 2014-2019: советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех».