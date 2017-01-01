Открыты прямые авиарейсы из Перми в северные регионы России

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Фото: Константин Долгановский

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с января открыла прямые вылеты из Перми в Новый Уренгой, Салехард, Нижневартовск и Ноябрьск. Рейсы выполняются на 50-ти местных воздушных судах CRJ-200.

Как уточнили в пресс-службе регионального минтранса, в Новый Уренгой и обратно вылеты осуществляются по вторникам и четвергам. В Салехард и обратно — по понедельникам и пятницам. В Нижневартовск и обратно — по средам и воскресеньям. В Ноябрьск и обратно — по средам и воскресеньям. Стоимость одного билета — от 5825 руб.

Напомним, в декабре 2018 года Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуск на полёты из Перми по нескольким маршрутам: в Стамбул, Анталью, Ташкент, Тбилиси, Душанбе, Ереван, Худжант, Батуми, Бургас. Расписание в это города должно появиться в течение этого года.

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