В Перми снимают документальный фильм о помощи неизлечимо больным детям Картина «Жизнь длиною в детство» расскажет о сложных историях детей-инвалидов и буднях детской паллиативной службы

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Кадр из фильма

Пермский режиссёр Ольга Аверкиева начала работу над новой документальной картиной с рабочим названием «Жизнь длиною в детство». В этот раз в объективе камеры режиссёра вновь оказались сложные истории детей-инвалидов. Однако в новом фильме фокус направлен на тех, кто помогает им — сотрудников детской выездной паллиативной службы. Помимо фильма на первом этапе проекта будет создана серия социальных роликов о выездной паллиативной помощи детям.

Сейчас командой написаны сценарии к фильму и роликам для «городских» экранов, телевидения и интернета. Первая сессия съёмок уже проведена. Несколько месяцев Ольга Аверкиева с командой снимала выезды специалистов паллиативной службы в семьи с неизлечимо больными детьми. Для съёмок в Пермь прилетел московский оператор Вячеслав Макарьев. Он снимал такие картины, как «Книга моря» (обладатель премии «Ника» в 2012 году) режиссёра Алексея Вахрушева и «Холокост — клей для обоев» Мумина Шакирова.

Ольга Аверкиева, режиссёр:

— Я давно хотела снять кино, в котором один герой объединит других. Это такой роуд-муви: герой переезжает из одного места в другое, тем самым создаёт собирательный образ. Фильм ответит на вопрос, почему сотрудники паллиативной помощи помогают детям с неизлечимыми заболеваниями. Паллиативная помощь не лечит этих детей, но она значительно улучшает качество их жизни. Задача службы — вернуть неизлечимо больных детей из больниц домой, чтобы последние месяцы, годы, дни они жили с родителями, а не в стенах больниц.

Кадр из фильма

Первые выезды паллиативная служба в Перми сделала в конце 2017 года в рамках проекта «Больше жизни» благотворительного фонда «Дедморозим» при поддержке краевого минздрава. Сейчас на сопровождении службы находятся 50 семей. Медицинскую, психологическую и социальную помощь семьи получают бесплатно.

Мария Берёзова, координатор проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим»:

— Смысл паллиатива заключён в повышении качества жизни тех, кого уже нельзя вылечить. Мы — выездная паллиативная служба и фонд «Дедморозим» — оказываем паллиативную помощь детям, делая так, чтобы в их жизни стало больше жизни. Это новое явление для России, пока далеко не все семьи с неизлечимо больными детьми в Пермском крае знают о выездной паллиативной службе и её специалистах. Сейчас идут съёмки фильма, и мы на примерах рассказываем, что такое паллиативная помощь. Показываем, как работают наши специалисты: врачи, медсёстры, психологи, юристы, специалисты по социальной работе и координаторы семей. Мы надеемся, что фильм развеет предубеждения о паллиативной помощи детям и объяснит её необходимость.

Кинопроект «Жизнь длиною в детство» поддержан Фондом президентских грантов. Производство фильма осуществляется на базе пермской киностудии «Новый курс». Съёмки документальной картины команда планирует закончить летом 2019 года.

Кадр из фильма

Отметим, что предыдущий фильм Ольги Аверкиевой «Вырваться. История Любви» также снят в партнёрстве с фондом «Дедморозим». Фильм уже победил в национальном конкурсе «Российская «Флаэртиана», стал номинантом на одну из престижнейших премий для документалистов в России «Лавровая ветвь» и был показан на нескольких кинофестивалях, включая «Артдокфест».

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