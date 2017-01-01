Прокуратура выявила нарушения нормативов оказания скорой помощи в Кизеле

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Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Кизела выявила факты нарушения нормативов оказания скорой медицинской помощи на территории города Кизела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения выявили в ходе проверки филиала ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница №4». Как установили специалисты контрольно-надзорного органа, за учреждением закреплены два автомобиля скорой медицинской помощи, чего недостаточно для обслуживаемой территории.

При этом при установке нормативов бригад скорой помощи не учтены численность населения, средняя суточная нагрузка на выездную бригаду, климатические и географические особенности обслуживаемой территории, а также состояние местных дорог и маршрутизация медицинской эвакуации больных.

В связи с этим время прибытия к пациентам нарушения и создаёт угрозу несвоевременности оказания помощи.

Кроме прочего, были выявлены нарушения требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями автомобиля класса «В» отделения скорой медицинской помощи, а также обязательному ведению аудиозаписи телефонных разговоров вызовов.

В результате главному врачу больницы внесено представление с требованием о выделении дополнительного автомобиля для оказания скорой медицинской помощи, а также дооснащения спецавтомобилей необходимыми медицинскими средствами. Устранение нарушений находится на контроле у прокуратуры.