Гордума утвердила в первом чтении новые нормативы по обеспеченности школами и детсадами

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Фото: Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы 22 января поддержали в первом чтении внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, которые определяют уровень обеспеченности населения детскими садами и школами.

Сейчас в городе действуют местные нормативы, принятые в 2015 году: по детсадам — 35 мест на 1 тыс. жителей, по школам — 90 мест на 1 тыс. жителей.

По указанию краевого правительства, подписанному в августе прошлого года, все местные нормативы должны соответствовать региональным: для детсадов — 61 место на 1 тыс. жителей, для школ — 119 мест на 1 тыс. жителей. Таким образом, региональный показатель должен распространяться на Пермь.

Решение принято пока что лишь в первом чтении. Как уточнил содокладчик по вопросу депутат Михаил Бесфамильный, «с возможностью внесения поправок». Окончательно к этому вопросу депутаты намерены вернуться на мартовском заседании думы.

Напомним, 16 января на заседании думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев сообщил, что добровольный срок на ввод региональных нормативов составляет шесть месяцев начиная с 1 сентября 2018 года, как раз до марта 2019 года. Присутствовавшая там помощник прокурора города Перми Инна Доминова заявила, что если депутаты не сделают это в марте, то «прокуратура вынуждена будет на это реагировать».

По имеющимся расчётам, уже сейчас Перми требуется 60 мест для детсадов на 1 тыс. жителей, а через два года потребуется 62. По школам сейчас — 108, через два года — 118—119. То есть новые нормативы необходимы в любом случае, и они будут применяться для комплексной застройки.