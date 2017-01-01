В крае пройдут довыборы в местные парламенты Лысьвы и Карагайсого района

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в Избирательной комиссии Пермского края, 14 апреля 2019 года в Прикамье состоятся дополнительные выборы депутата Лысьвенской городской думы по избирательному округу №6 и депутата Земского собрания Карагайского района по избирательному округу №7.

В Лысьве выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Никиты Федосеева, перешедшего на работу в администрацию города. На выборах в Карагайском районе будет замещён один мандат в двухмандатном округе «Нердвинский», который освободился в результате сложения полномочий депутата Любови Вяткиной.

Решения о назначении выборов опубликованы 22 января в газете «Искра» и 18 января в газете «Приобвинский край».

Территориальные избирательные комиссии Лысьвенского городского округа и Карагайского района утвердили календарные планы мероприятий и начали подготовку к проведению выборов.