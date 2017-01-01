В Управлении госэкспертизы Прикамья появится отдел по ценообразованию Его сотрудники займутся мониторингом цен на строительные ресурсы и подготовкой документов для отправки в федеральные ведомства

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 22 января, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания замминистра строительства, начальник управления капитального строительства Игорь Ведерников рассказал, как продвигается работа по повышению индекс-дефляторов. Эти индексы используются для расчёта начальной цены контрактов на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

В 2016—2017 годах, когда у других регионов индексы росли, в Пермском крае они падали в силу разных причин. В результате начальная цена контрактов оказывалась намного ниже рыночной, что приводило к низкой конкуренции на торгах. Подрядчикам, которые соглашались участвовать в аукционах, приходилось менять материалы на более дешёвые либо платить чёрную зарплату и экономить на налогах. Всё это ухудшало качество строительства.

В декабре прошлого года правительству края удалось повысить индексы-дефляторы на 10—15%. В результате разрыв между Прикамьем и другими регионами Приволжского федерального округа уменьшился в среднем до 7—10%. Но потом из-за того, что в начале 2019 года в стране должна была заработать госсистема ценообразования в строительстве и 2018 год должен был стать переходным, Федерация запретила субъектам увеличивать индекс-дефлятор.

По словам Игоря Ведерникова, в конце третьего — начале четвёртого квартала 2018 года Министерство строительства РФ наконец-то вникло в суть вопроса и увеличило индексы-дефляторы не только в Пермском крае, но и в соседних регионах. Так как у Пермского края было наибольшее отставание, Федерация разрешила региону увеличить индексы-дефляторы по различным позициям на 4—10,5%. Это практически в пять раз больше, чем у соседних регионов. «Разрыв остался, но он явно уменьшился», — отметил чиновник.

Также Игорь Ведерников сообщил, что в будущем минстрой Пермского края хочет сделать системной работу по мониторингу цен на строительные ресурсы. Для этого в краевом государственном автономном учреждении «Управление государственной экспертизы Пермского края» создадут отдельное подразделение. Этот отдел будет заниматься мониторингом цен на строительные ресурсы на территории Пермского края, подтверждать их прайсами предприятий и формировать пакеты документов для отправки их в Минстрой РФ и РУП «Главгосстройэкспертиза» для расчётов индексов.

Сейчас, по словам чиновника, эту работу выполняют отдельные работники госэкпертизы, даже не имея этого вида деятельности в уставе учреждения. Поэтому сейчас нужно внести изменения в Устав КГАУ и расширить их полномочия. В пресс-службе минстроя добавили, что отдел сможет приступить к работе уже в первом полугодии. Сколько человек там будет работать, пока не определили.